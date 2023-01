SOIREE MATCH D’IMPRO – F.B.I VS NIMES Béziers Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Pour cette nouvelle soirée d’improvisation, la F.B.I se frotte à la SPAM de Nîmes!

Cette soirée s’annonce riche, digne d’une affiche de grand derby, musclée et très animée. Pour relever les épreuves concoctées par l’arbitre, les improvisateurs vont devoir mouiller le maillot!

Spectacle improvisé et interactif, créé à partir des propositions du public.

Tout public.

