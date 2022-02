Soirée marocaine et repas dansant Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne 17 17 La résidence Les papillons d’azur (110 avenue de la république à Saint-Quentin) propose une soirée marocaine dansante avec repas le 24 février à partir de 19h30.

Ouvert à tous, résidents et non résidents.

Réservation au 03.75.71.00.00

julien.glaude@domitys.fr +33 3 75 71 00 00

