Soirée Mardi Gras La Salvetat-sur-Agout, samedi 17 février 2024.

Cette soirée Mardi Gras est faite pour apporter de la gaîté et nous sortir de la grisaille de l’hiver. Venez déguisé(e) ou non, et passez un moment convivial entre amis.

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

Début : 2024-02-17 18:30:00

fin : 2024-02-17



L’événement Soirée Mardi Gras La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2024-01-25 par ADT34