Soirée marché au Parc Thermal Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Catégories d’évènement: Nièvre

Pougues-les-Eaux

Soirée marché au Parc Thermal Pougues-les-Eaux, 9 juin 2022, Pougues-les-Eaux. Soirée marché au Parc Thermal Parc thermal Avenue Conti Pougues-les-Eaux

2022-06-09 – 2022-06-09 Parc thermal Avenue Conti

Pougues-les-Eaux Nièvre Pougues-les-Eaux EUR Rendez-vous les jeudis 9 juin et 7 juillet au Parc thermal de Pougues les Eaux à la soirée marché organisée par la ville.

De 17h à 21h, vous trouverez sur place des produits locaux, de l’artisanat et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.

Animations sur place. mairie@ville-pouguesleseaux.fr +33 3 86 90 96 00 http://www.ville-pouguesleseaux.fr/ Rendez-vous les jeudis 9 juin et 7 juillet au Parc thermal de Pougues les Eaux à la soirée marché organisée par la ville.

De 17h à 21h, vous trouverez sur place des produits locaux, de l’artisanat et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.

Animations sur place. Parc thermal Avenue Conti Pougues-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Pougues-les-Eaux Autres Lieu Pougues-les-Eaux Adresse Parc thermal Avenue Conti Ville Pougues-les-Eaux lieuville Parc thermal Avenue Conti Pougues-les-Eaux Departement Nièvre

Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pougues-les-eaux/

Soirée marché au Parc Thermal Pougues-les-Eaux 2022-06-09 was last modified: by Soirée marché au Parc Thermal Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux 9 juin 2022 nièvre Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux Nièvre