Pougues-les-Eaux 58320 Rendez-vous un jeudi par mois au Parc thermal de Pougues les Eaux à la soirée marché organisée par la ville.

De 17h à 21h, vous trouverez sur place des produits locaux (comme la Pougatine), de l’artisanat et vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place.

mairie@ville-pouguesleseaux.fr +33 3 86 90 96 00 http://www.ville-pouguesleseaux.fr/

