Aire de l’autremont Rue André Cramois Coulon Deux-Sèvres OT Niort Rue André Cramois Aire de l’autremont

2022-07-02 15:30:00 – 2022-07-02

Rue André Cramois Aire de l’autremont

Coulon

Deux-Sèvres Coulon 23 EUR Soirée maraîchine ce 2 juillet organisé par le Cac, sur le site de l’Autremont, à partir de 15h30.

Vous retrouverez :

– Exposition et démonstration avec les maquettes de bateaux et voitures du Modèle club de Magné

– Stand Miget

– Buvette

À 19h30 :

– repas maraîchin animé par Bruno Ligonnière (réservation sr place à partir de 15h30) : 23€ (menu anguille) 17€ (menu jambon)

À 21h :

– bal animé par Bruno Ligonnière

– mini-feu d’artifice en fin soirée tiré par le Modèle club de Magné. Soirée maraîchine ce 2 juillet organisé par le Cac, sur le site de l’Autremont, à partir de 15h30.

– mini-feu d’artifice en fin soirée tiré par le Modèle club de Magné. +33 6 83 25 76 13 Soirée maraîchine ce 2 juillet organisé par le Cac, sur le site de l’Autremont, à partir de 15h30.

Rue André Cramois Aire de l’autremont Coulon

