Port-de-Bouc centre d'art Fernand Léger Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc Soirée Mapping “Rivages amers” par Enlight et la Compagnie Regard d’Orphées centre d’art Fernand Léger Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Port-de-Bouc

Soirée Mapping “Rivages amers” par Enlight et la Compagnie Regard d’Orphées centre d’art Fernand Léger, 28 août 2021, Port-de-Bouc. Soirée Mapping “Rivages amers” par Enlight et la Compagnie Regard d’Orphées

le samedi 28 août à centre d’art Fernand Léger

La Cie Enlight propose un mapping sur les murs du Château Saint Gobain autour du patrimoine maritime de Port de Bouc, accompagné par une chorégraphie mêlant hip-hop et danse maritime traditionnelle menée par la compagnie Regard d’Orphées. Cette soirée sera également le moment de restitution de la production des jeunes ayant participé au dispositif C’est Mon Patrimoine. Regard d’Orphée est une compagnie de danse composée de 7 danseurs issus de la danse traditionnelle provençale. Tous partagent la même envie de créer une expression dansée nouvelle, nourrie de folklore, de danse contemporaine et de hiphop. Les chorégraphies sont inspirées de la tradition provençale et de l’histoire du patrimoine régional.

Gratuit – Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Soirée spéciale « Rentrée de l’Art contemporain » centre d’art Fernand Léger avenue Charles de Gaulle, 13110 Port de Bouc Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T19:00:00 2021-08-28T19:30:00;2021-08-28T20:00:00 2021-08-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc Autres Lieu centre d'art Fernand Léger Adresse avenue Charles de Gaulle, 13110 Port de Bouc Ville Port-de-Bouc lieuville centre d'art Fernand Léger Port-de-Bouc