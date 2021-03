Mesquer Salle Artymès Loire-Atlantique, Mesquer Soirée Mama Africa et Stage de danse africaine Salle Artymès Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Soirée Mama Africa et Stage de danse africaine Salle Artymès, 29 mai 2021-29 mai 2021, Mesquer. Soirée Mama Africa et Stage de danse africaine

le samedi 29 mai à Salle Artymès

Spectacle de la Compagnie Bantou Na Bantou, danses africaines et percussions du Congo.

Démonstrations des cours de danses de l’Association Djanse en 1ère partie.

