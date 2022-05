Soirée magrets Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: 24540

Monpazier

Soirée magrets Monpazier, 1 juillet 2022, Monpazier. Soirée magrets Place des Cornières Bar des arcades Monpazier

2022-07-01 19:00:00 – 2022-08-14 Place des Cornières Bar des arcades

Monpazier 24540 Repas sur la place centrale organisé par le stade Monpaziérois.

Au menu : tourain, melon, magret et pommes de terre sautées, fromage, glace. Café et vins compris.

Les participants devront apporter leur couverts Repas sur la place centrale organisé par le stade Monpaziérois.

Au menu : tourain, melon, magret et pommes de terre sautées, fromage, glace. Café et vins compris.

Les participants devront apporter leur couverts Repas sur la place centrale organisé par le stade Monpaziérois.

Au menu : tourain, melon, magret et pommes de terre sautées, fromage, glace. Café et vins compris.

Les participants devront apporter leur couverts ©Domaine de Barbe

Place des Cornières Bar des arcades Monpazier

