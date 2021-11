La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt, Lot-et-Garonne Soirée magret La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt Catégories d’évènement: La Sauvetat-du-Dropt

Lot-et-Garonne

Soirée magret La Sauvetat-du-Dropt, 20 novembre 2021, La Sauvetat-du-Dropt. Soirée magret La Sauvetat-du-Dropt

2021-11-20 – 2021-11-20

La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne La Sauvetat-du-Dropt EUR L’association de chasse du village vous invite à une soirée magret !

Au menu : apéritif, potage, assiette du Périgord, magret et frites maison, fromage, tarte aux fruits et café. Une bourriche sera à votre disposition ce soir là.

Pensez à apporter vos couverts. Places limitées. L’association de chasse du village vous invite à une soirée magret !

Au menu : apéritif, potage, assiette du Périgord, magret et frites maison, fromage, tarte aux fruits et café. Une bourriche sera à votre disposition ce soir là.

Pensez à apporter vos couverts. Places limitées. L’association de chasse du village vous invite à une soirée magret !

Au menu : apéritif, potage, assiette du Périgord, magret et frites maison, fromage, tarte aux fruits et café. Une bourriche sera à votre disposition ce soir là.

Pensez à apporter vos couverts. Places limitées. ©le-chasseur-sauvetatois

La Sauvetat-du-Dropt

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’évènement: La Sauvetat-du-Dropt, Lot-et-Garonne Autres Lieu La Sauvetat-du-Dropt Adresse Ville La Sauvetat-du-Dropt lieuville La Sauvetat-du-Dropt