Dégustez le meilleur du Médoc devant un spectacle de magie de proximité bluffant avec Théotim Martins, un magicien et mentaliste talentueux qui animera cette soirée. Apéritif maison, assiette de produits locaux, saumon fumé du fumoir médocain, greniers médocains, rillettes de canard, saucissons médocains, fromages et mousse au chocolat maison. Les places sont limitées, merci de réserver par téléphone au 06 79 39 04 78. A bientôt chez My Médoc !

Catégories d'évènement: Gironde, Lesparre-Médoc
Lieu Lesparre-Médoc