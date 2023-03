Soirée Magique à Talant Espace Georges Brassens Talant Talant Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

2023-03-11

Côte-dOr Talant Le 11 mars prochain, l’association Les Fées Téméraires, crée en février dernier, organise à Talant un spectacle de magie. Ce spectacle aura lieu à la salle Gabin à l’Espace Georges Brassens à Talant le 11/03/2023 à 20 heures. Il sera suivi d’un cocktail de l’amitié avec la remise de cadeaux aux enfants présents ainsi que d’une tombola pour les accompagnants. macardis@hotmail.fr Espace Georges Brassens 1 Place Abbé Pierre Talant

