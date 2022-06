Soirée Magie • Les Ephémères de la Minoterie

2022-06-17 19h30 || Soirée magie

Avec Yann Frisch, Antoine Terrieux, Arthur Chavaudret… Des magiciens de renom vous proposent leurs tours de cartes, pièces, pickpocket… Ils vous impressionneront par leur dextérité en effectuant leurs tours juste sous vos yeux.

Et pourtant, vous n’y verrez que du feu ! ?? ## Dans le cadre des Éphémères de la Minoterie à Marcillé Robert ##

Rendez-vous tous les vendredis de juin, juillet et septembre 2022 pour profiter de la guinguette estivale !

· 17h > 20h : marché de producteurs et créateurs locaux

· 17h > 22h : bar petite resto sur place

· une animation ou un spectacle gratuit >>> Plus d’infos : www.laminoterie.bzh 19h30 || Soirée magie

>>> Plus d'infos : www.laminoterie.bzh dernière mise à jour : 2022-05-23

