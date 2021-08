Créon Créon Créon, Gironde Soirée Madeleine de Proust Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Soirée Madeleine de Proust Créon, 21 août 2021, Créon. Soirée Madeleine de Proust 2021-08-21 – 2021-08-21

Créon Gironde EUR 25 C’est la rentrée!

Grand Karaoké et repas madeleine de Proust , Venez donner de la voix.

Menu à 25 euros Entrée / Plat /Café gourmand / Apéritif et Verre de vin

Le pass sanitaire est nécessaire (schéma vaccinal complet ou test PCR de moins de 72h)

