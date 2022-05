SOIRÉE MADA-GASY, 4 juin 2022, .

SOIRÉE MADA-GASY

2022-06-04 16:00:00 – 2022-06-04

EUR Programme :

16h00 : Projection de courts-métrages

quatre courts-métrages, réalisés par Peggy Devillard, présentant des agricultrices, productrices et une vigneronne locales, qui seront présentes pour la présentation. Une exposition photo de Coraly Lamoureux vient compléter ces portraits vivants.

Tout public, environ 30 minutes

Centre culturel, Prémian

16h45 :Conte musical : “La chèvre et le bodegaire”

avec Gaby MacAlistair, conteuse, et Pascale Théron, musicienne

Ce spectacle, construit à partir de contes et de thématiques liés à notre territoire, met en valeur un instrument emblématique de notre région : la Bodega ou la Craba, la plus grosse des cornemuses occitanes qui a une sonorité à la fois puissante, chaude et envoûtante.

Une chèvre menteuse, meurt, mais va renaître à travers la musique. C’est la quête de Guilhem, devenu “bodegaire”, qui part à la recherche de son frère et de sa soeur…Il y a des farfadets, le Drac, et surtout la belle Bruna. Et comme nous aimons les histoires qui se finissent bien, il y a un mariage auquel le public est invité pour danser, danser…Au son de la bodega.

Tout public, environ 1h

Centre culturel, Prémian

18h00 : Projection du documentaire de Jean-Pierre Vedel : “Femmes de la terre”.

France | 2018 52min | TGA productions

Engagées, solidaires, actives, les “femmes d’agriculteurs” d’hier sont chefs d’entreprise aujourd’hui. Elles jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en respectant les êtres et la terre qui les portent.

Tout public, environ 1h

Centre culturel, Prémian

19h : Apéro et repas chez les agricultrices

Marché nocturne des producteurs et animation musicale

Retrouvez les agricultrices derrière leur stand, au cœur d’un marché des productrices et artisanes locales, qui se tiendra sur la place du village de Prémian. Elles vous proposeront de délicieux plats concoctés avec les aliments qu’elles produisent.

Une animation musicale, assurée par l’école de boudègue et le Bal Sauvage, donnera convivialité et accent occitan à ce marché nocturne, jusqu’à environ 22h30.

Place du village, Prémian

Evenement proposé en partenariat avec l’association Tafa Tifa Tafanari et soutenue par la région Occitanie, le département de l’Hérault, la commune de Prémian, le CIRDOC et la SDJES34-service civique.

Nous souhaitons rendre hommage aux femmes qui travaillent la terre, plus précisément dans notre vallée et en Occitanie. Voici donc un jour de la femme, pas comme les autres.

