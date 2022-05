SOIRÉE MADA-GASY, 21 mai 2022, .

SOIRÉE MADA-GASY

2022-05-21 17:30:00 – 2022-05-21

EUR ZANAKY-LOKARO* *ENFANTS DE LOKARO

Située en brousse sur une presqu’île du sud malgache dans la région de l’Anosy, cette petite école est née d’une initiative originale d’un groupe d’amis, enseignants réunionnais. Depuis près de 10 ans, le projet grandit et mûrit au gré des nombreuses compétences bénévoles et de l’équipe malgache sur le terrain.

Nous vous invitons à partir à la rencontre de l’école, des enfants, de leurs enseignants et des bénévoles de l’association. L’objectif de cette soirée est de nous faire connaître, de donner la possibilité à chacun de soutenir notre action et/ou de rejoindre l’association.

17h30…COURT-MÉTRAGE “L’ÉCOLE ZANAKY-LOKARO”

Présentation de l’école Zanaky-Lokaro, dernières nouvelles et échanges avec les membres de l’association…

…19h…APERO-MUSIQUE CUMBIA “BARACUÉNOS”

Entre les «Gavachs» du plateau et les «Païbassols» de la plaine, vivent les «Baracuénos», les habitants des pierres au flanc de la montagne… Du Poujol à Cabrafol en passant par Cailho, une bande de ces Baracuénos a décidé de faire bouger la vallée au son de la Cumbia (musique traditionnelle Colombienne). Claire (guitare et chant),Vince (banjo et chant), Ipé (basse et chant), Jean et Yves (saxos soprano, clarinettes et chœurs) et Christophe (percussions).

TOMBOLA Tirage au sort de la tombola

REPAS RÉUNIONNAIS

Rougail saucisses/pois du cap – Dessert : 12€ (réservation 06 88 02 09 54)

…suite, FILM “ADY GASY”

« Les Chinois fabriquent des objets, les Malgaches les réparent. »

Documentaire de Lova Nantenaina – 84min – Endemika Films

A Madagascar, artistes et artisans prennent la parole et redéfinissent le « ADY GASY » comme un art de vivre fondé sur la créativité et la fraternité. La trame de ce film est une sorte de satire douce-amère du système de sur production et de surconsommation mondial, la forme est un jeu de miroir qui oppose aux discours insistants et bien rodés de certains agents de développement ceux des orateurs malgaches.

ZANAKY-LOKARO* *ENFANTS DE LOKARO

Située en brousse sur une presqu’île du sud malgache dans la région de l’Anosy, cette petite école est née d’une initiative originale d’un groupe d’amis, enseignants réunionnais. Depuis près de 10 ans, le projet grandit et mûrit au gré des nombreuses compétences bénévoles et de l’équipe malgache sur le terrain.

Nous vous invitons à partir à la rencontre de l’école

ZANAKY-LOKARO* *ENFANTS DE LOKARO

Située en brousse sur une presqu’île du sud malgache dans la région de l’Anosy, cette petite école est née d’une initiative originale d’un groupe d’amis, enseignants réunionnais. Depuis près de 10 ans, le projet grandit et mûrit au gré des nombreuses compétences bénévoles et de l’équipe malgache sur le terrain.

Nous vous invitons à partir à la rencontre de l’école, des enfants, de leurs enseignants et des bénévoles de l’association. L’objectif de cette soirée est de nous faire connaître, de donner la possibilité à chacun de soutenir notre action et/ou de rejoindre l’association.

17h30…COURT-MÉTRAGE “L’ÉCOLE ZANAKY-LOKARO”

Présentation de l’école Zanaky-Lokaro, dernières nouvelles et échanges avec les membres de l’association…

…19h…APERO-MUSIQUE CUMBIA “BARACUÉNOS”

Entre les «Gavachs» du plateau et les «Païbassols» de la plaine, vivent les «Baracuénos», les habitants des pierres au flanc de la montagne… Du Poujol à Cabrafol en passant par Cailho, une bande de ces Baracuénos a décidé de faire bouger la vallée au son de la Cumbia (musique traditionnelle Colombienne). Claire (guitare et chant),Vince (banjo et chant), Ipé (basse et chant), Jean et Yves (saxos soprano, clarinettes et chœurs) et Christophe (percussions).

TOMBOLA Tirage au sort de la tombola

REPAS RÉUNIONNAIS

Rougail saucisses/pois du cap – Dessert : 12€ (réservation 06 88 02 09 54)

…suite, FILM “ADY GASY”

« Les Chinois fabriquent des objets, les Malgaches les réparent. »

Documentaire de Lova Nantenaina – 84min – Endemika Films

A Madagascar, artistes et artisans prennent la parole et redéfinissent le « ADY GASY » comme un art de vivre fondé sur la créativité et la fraternité. La trame de ce film est une sorte de satire douce-amère du système de sur production et de surconsommation mondial, la forme est un jeu de miroir qui oppose aux discours insistants et bien rodés de certains agents de développement ceux des orateurs malgaches.

dernière mise à jour : 2022-04-28 par