Soirée ludique de Mamygeek Bibliothèque Sorbier, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Jeux de société pour tous, seul.e, en famille ou entre amis ! Jeux de rapidité, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! L’occasion aussi de faire de belles découvertes ludiques ! Possibilité d’apporter son repas. Pour tous, à partir de 8 ans. Gratuit, entrée libre. Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (388m) 2, 3 : Père Lachaise (480m) 26 (Villiers de l’Isle Adam), 61, 69 (Place Martin Nadaud)

Contact :Bibliothèque Sorbier 0146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-sorbier-1753 https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/?fref=ts Animations -> Loisirs / Jeux Ados;Geek;Bibliothèques;En famille;Enfants

