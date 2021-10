Billom Billom Billom, Puy-de-Dôme Soirée ludique 12-18 ans à la piscine Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Soirée ludique 12-18 ans à la piscine Billom, 3 novembre 2021, Billom. Soirée ludique 12-18 ans à la piscine 2021-11-03 – 2021-11-03 Centre aquatique 7 avenue Victor Cohalion

Billom Puy-de-Dôme Billom EUR 1 1 Centre aquatique réservé aux jeunes avec jeux sur tapis +33 4 73 68 43 22 http://billomcommunaute.fr/sport-et-culture/centre-aquatique/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Billom Adresse Centre aquatique 7 avenue Victor Cohalion Ville Billom lieuville 45.72691#3.34348