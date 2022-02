Soirée Ludik Pleurtuit, 16 février 2022, Pleurtuit.

Soirée Ludik en Famille jeux sur le thème du carnaval (pour les petits, les enfants, les ados, les adultes, les séniors).

Restauration et buvette au profit de l’association

Les locaux sont publics donc soumis au Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois, pass vaccinal pour les plus de 18 ans et masque requis à partir de 6 ans.

Gratuit pour les Familles Adhérentes, 2€ par personne ou 5€ par famille dans la limite de 6 personnes.

Mercredi 16 février 2022 – de 18h30 à 20h30 – Maison des associations

ludikasso@gmail.com +33 7 67 10 64 32 http://www.ludikpleurtuit.com/

