2023-02-15 18:30:00 – 2023-02-15 20:30:00

Ille-et-Vilaine Pleurtuit Soirée jeux de société « moderne ». Accès libre. Buvette et Restauration. ludikasso@gmail.com +33 7 67 10 64 32 Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit

