Le mardi 14 février 2023

de 18h00 à 22h00

. payant Tarif Plein : 27 €

Tarif Adhérent : 23 €

Tarif Jeune et solidarité : 12 € pour les moins de 26 ans de l’UE et les titulaires des minimas sociaux. Le musée Rodin vous propose une Saint-Valentin hautement culturelle avec une soirée Love le mardi 14 février 2023. Voilà une idée pour ceux qui souhaitent fêter la Saint-Valentin différemment : un parcours en amoureux au musée Rodin ! Cette année, le parcours proposé Ange ou Démon vous fera regarder la sculpture de Rodin sous ce prisme. Chantre de la sensualité, Rodin célèbre dans ses marbres une vision passionnée de l’amour, mais quelles histoires se cachent derrière ces cambrures, ces chevelures dénouées ? Le Baiser, La Danaïde, sont-ils des anges ou des démons ? Les visiteurs le décideront en découvrant les grands mythes aux destinées tragiques qui habitent les histoires des héros de La Porte de l’Enfer. Les activités proposées tout au long de la soirée sont également un moment d’échange et de partage autour des oeuvres : dessiner à deux de mémoire, apprendre à écrire « je t’aime » en hiéroglyphes dans l’exposition « Rêve d’Égypte », fabriquer des coeurs en origamis, reconnaitre les formes cachées dans les boîtes tactiles pour éveiller son sens du toucher, écouter les musiciens dans les salles, boire un verre au bar éphémère, prendre la pose en couple au photo-call, la soirée Love renouvelle tous les ans sa programmation pour ce rendez-vous dans le cadre le plus romantique de Paris. 3 créneaux de visite sont proposés : 19h, 20h et 21h.

Musée Rodin 77 rue de Varenne 75007 Paris

