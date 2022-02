Soirée Love au musée Rodin Musée Rodin, 14 février 2022, Paris.

Soirée Love au musée Rodin

Musée Rodin, le lundi 14 février à 18:00

Et si vous veniez célébrer votre amour dans l’intimité de nos collections ? Le musée Rodin vous propose un parcours amoureux comme programme de la Saint-Valentin. Au fil de la déambulation dont la pièce maîtresse est le mythique Baiser de Rodin, vous poserez un regard sensible et passionné sur les œuvres, véritables odes au corps et aux sens. Laissez-vous gagner par la magie des lieux et les surprises qui vous y attendent. Au programme : concerts de harpe, guitare, flûte, médiatrices dans les salles et lectures théâtrales accompagneront votre parcours. Le bar à champagne et le photo-call vous attendront pour immortaliser la soirée. Réservez dès maintenant pour une soirée inoubliable. Tout est réuni pour venir dire « je t’aime » dans le lieu le plus romantique de Paris.

Réservation exclusivement en ligne, dans la limite des places disponibles.

Une saint-Valentin hautement culturelle

Musée Rodin 77 rue de varenne 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T18:00:00 2022-02-14T23:00:00