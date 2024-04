Soirée loup-garou et jeux à identités cachées Phénix cadurcien Cahors, vendredi 5 avril 2024.

Soirée Loup garou et à identités cachées. Saurez vous manipuler pour obtenir ?

Attention ! La soirée se déroulera dans les locaux du service jeunesse à Terre Rouge (53 avenue Jean Lurçat) à Cahors à partir de 20h30 le 05 avril 2024 !

Autre nouveauté, nous allons proposer durant cette soirée d’autres jeux à identité cachée que le loup-garou et vous pourrez ainsi choisir votre loisir !

Nous rappelons que cet évènement est gratuit, limité à 49 personnes et accessible à tous et toutes.

Réservation obligatoire au 06 73 25 55 90.

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 23:00:00

Phénix cadurcien 53 avenue Jean Lurçat

Cahors 46000 Lot Occitanie

