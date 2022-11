Soirée loup garou de Thiercelieux

2022-12-09 – 2022-12-09 EUR Venez participer à une soirée Loup-Garou de Thiercelieux avec nous ! Entrez dans l’univers du maître du jeu et essayzr de débusquer les loups-garous qui se cachent parmi vous. Mais si vous êtes l’un des leurs… cachez-vous et essayez d’éliminer les villageois un par un… En début de partie chacun aura un rôle secret qui lui sera attribué et lui permettra de faire des actions spécifiques pendant la partie, et de peut-être vous donner la victoire. Le Loup-Garou de Thiercelieux est un jeu qui se joue à beaucoup, il est donc vivement conseillé de s’inscrire à l’événement Facebook car les places sont limitées. Venez participer à une soirée Loup-Garou de Thiercelieux avec nous ! dernière mise à jour : 2022-11-17 par

