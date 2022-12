Soirée Loup-Garou Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’évènement: île de France

. gratuit Une partie du jeu » Loups-Garous » à l’occasion de la Nuit de la lecture pour frissonner ! Invitez-vous au village de Thiercelieux où tous les coups de bluff sont permis ! Saurez-vous passer une nuit paisible sans vous faire prendre ou démasquer le coupable avant qu’il ne vous attrape ? Dès 8 ans. Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ 01 48 28 77 42 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/

Image by storyset on Freepik

