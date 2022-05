Soirée Lounge – Jazz à Caumont Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirée Lounge – Jazz à Caumont Aix-en-Provence, 18 juin 2022, Aix-en-Provence. Soirée Lounge – Jazz à Caumont Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

2022-06-18 19:30:00 – 2022-06-18 Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 28 28 Chaque groupe se produit entre 19h45 et 22h (2 sets de 19h45 à 20h45 et de 21h à 22h).



Samedi 18 juin – Groupe Prezzaj

Samedi 25 juin – Groupe Andrea Caparros Profitez d’une soirée jazz dans les jardins du Café Caumont ! https://www.caumont-centredart.com/ Chaque groupe se produit entre 19h45 et 22h (2 sets de 19h45 à 20h45 et de 21h à 22h).



Samedi 18 juin – Groupe Prezzaj

Samedi 25 juin – Groupe Andrea Caparros Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Hôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Ville Aix-en-Provence lieuville Hôtel de Caumont - Centre d'Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Soirée Lounge – Jazz à Caumont Aix-en-Provence 2022-06-18 was last modified: by Soirée Lounge – Jazz à Caumont Aix-en-Provence Aix-en-Provence 18 juin 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône