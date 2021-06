Soirée Lounge – Jazz à Caumont Aix-en-Provence, 19 juin 2021-19 juin 2021, Aix-en-Provence.

Soirée Lounge – Jazz à Caumont 2021-06-19 19:30:00 – 2021-06-30 Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence 13100

25 25 Chaque groupe se produit entre 19h45 et 22h (2 sets de 19h45 à 20h45 et de 21h à 22h).



// En juin //

Le 19 : Nadine Cohen

Le 23 : L&L Trio

Le 26 : Alice Martinez

Le 30 : Karolina Hartian



// En juillet //

Le 3 : Emma Swing Trio

Le 7 : Prezzaj

Le 10 : Nadine Cohen

Le 14 : Matisse Quartet

Le 17 : Caroline Mayer

Le 21 : Helios Libre

Le 24 : Olivia Jazz’n Co

Le 28 : Time For Jazz

Le 31 : Karolina Hartian



En août :

Le 4 : Helios Libre

Le 7 : Vérène Fay

Le 11 : Vangysel Trio

Le 14 : Matisse Quartet

Le 18 : Nadine Cohen

Le 21 : Cécile Andrée et Cathy Escoffier « ELLA »

Le 25 : Time For Jazz

Le 28 : Prezzaj



En septembre :

Le 1er : Caroline Mayer

Le 4 : Time For Jazz

Le 8 : Helios Libre

Le 11 : Karolina Hartian.

Profitez d’une soirée jazz dans les jardins du Café Caumont !

Et n’oubliez pas notre sélection d’assiettes gourmandes pour accompagner cette soirée musicale

https://www.caumont-centredart.com/

dernière mise à jour : 2021-06-11 par