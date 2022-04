Soirée Lounge avec 2K in Dub La Cav’Halle La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Cav'Halle, le samedi 2 avril à 19:00

Tous les 1er samedi du mois!!! Comme une envie de voyage se trame à la Cav’Halle….. Pour la deuxième soirée lounge, nous vous proposons un moment d’évasion Avec : 2k in dub, ingénieur son de formation et autodidacte dans la musique et la MAO. Il vient vous ambiancer avec ses sons tout droit venus d’Amérique du sud et d’Afrique. Au programme une première partie sur le thème du voyage, Puis, un petit set live agrémenté de ses machines analogiques au son envoûtant. 2k in dub c’est de l’Électro World Music à la sauce provençale. Menu découverte: * Cocktail surprise, * Guacamole et ses tortillas *Assiette “Voyage” Empanadas au bœuf ou à la dinde Accompagnés de crudités en salade. Soirée + Repas = 35€ Inscription sur : [https://www.lacavhalle.fr/event-details/soiree-lounge-avec-2k-in-dub](https://www.lacavhalle.fr/event-details/soiree-lounge-avec-2k-in-dub)

La Cav'Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T23:59:00

