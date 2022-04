Soirée Loto Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim

Soirée Loto Truchtersheim, 23 avril 2022, Truchtersheim. Soirée Loto Truchtersheim

2022-04-23 18:30:00 – 2022-04-23 23:00:00

Truchtersheim Bas-Rhin Truchtersheim Soirée Loto organisée par l’Amicale de la Police Municipale de Strasbourg le samedi 23 avril à partir de 18h30 à l’Espace Terminus à Truchtersheim. Début des jeux à 20h.

Réservation recommandée au 06 81 20 80 09 ou par mail à amicale.pm67@gmail.com. +33 6 81 20 80 09 Soirée Loto organisée par l’Amicale de la Police Municipale de Strasbourg le samedi 23 avril à partir de 18h30 à l’Espace Terminus à Truchtersheim. Début des jeux à 20h.

Réservation recommandée au 06 81 20 80 09 ou par mail à amicale.pm67@gmail.com. Truchtersheim

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Truchtersheim Autres Lieu Truchtersheim Adresse Ville Truchtersheim lieuville Truchtersheim Departement Bas-Rhin

Truchtersheim Truchtersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/truchtersheim/

Soirée Loto Truchtersheim 2022-04-23 was last modified: by Soirée Loto Truchtersheim Truchtersheim 23 avril 2022 Bas-Rhin Truchtersheim

Truchtersheim Bas-Rhin