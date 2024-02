Soirée Loto Chessy-les-Prés, samedi 17 février 2024.

Samedi 17 février CHESSY LES PRES Soirée loto à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 18h. Petite restauration sur place. Nombreux lots dont des bons d’achats de 150€ et 100€. Organisée par les écoles de Montigny-les-Monts et Chamoy. Ce loto a pour but de financer un voyage scolaire prévu l’année prochaine à Bruxelles. Réservations par mail ce.0100176m@ac-reims.fr. .

