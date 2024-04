Soirée Loco La Rotonde Châteaurenard, vendredi 31 mai 2024.

Soirée Loco La Rotonde Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Soirée Loco à la Rotonde.

Configuration debout.

Avec l’avènement de la Rotonde, votre nouvelle salle de concert, Les Passagers sont ravis de pouvoir relancer des soirées gratuites dédiées à la mise en lumière des groupes locaux amateurs pour sa première soirée Loco !! (ex soirées avignonnaises ). L’accent est mis sur les musiciens en herbe ou chevronnés du territoire prêts à sortir de leurs studios de répétitions, garages ou caves pour présenter leurs propres compos en live. 4 talents locaux sélectionnés vont pouvoir tout déchirer sur scène.



– Yiskah Music

Entre introspections et confessions, Yiskah creuse son sillon dans un style pop folk empreint d’une grande sensibilité. Ses textes poétiques contribuent à l’élaboration d’un univers intimiste et authentique. Accompagnée de sa guitare, elle intègre ponctuellement des machines et apporte rythmes, textures, couleurs à ses chansons.



– Colosse

Fondé en 2018 par Sébastien de SKM et Megamort, Colosse présente des compositions efficaces, inspirées et authentiques. Un esprit Rock pour un son rock. What Else ?



– Merim

Originaire, d’un petit village du Sud de la France, MERIM commence l’écriture très jeune avec la poésie. A l’adolescence, il découvre le rap et décide de poser ses poèmes, sur les instrumentales du Beatmaker SP3CTR3.



– The Falken’s Maze

Ce quintet Freakbeat vous a concocté un set résolument explosif où le Swinging London cotoie les contrées californiennes du Summer Love. Au son des Amplis Vox et de l’Hammond organ, les Falken’s Maze vous embarquent dans leur trip sixties psychédélique. Put on your dancing shoes.





Sur réservation (dans la limite des places disponibles). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:00:00

fin : 2024-05-31

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Soirée Loco Châteaurenard a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence