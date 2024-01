SOIREE LOCO #6 YISKAH MUSIC + COLOSSE + LES CAILLOUX GERMES + THE FALKEN’S MAZE La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard, vendredi 31 mai 2024.

YISKAH MUSIC Entre introspections et confessions, Yiskah creuse son sillon dans un style pop folk empreint d’une grande sensibilité. Ses textes poétiques contribuent à l’élaboration d’un univers intimiste et authentique. Accompagnée de sa guitare, elle intègre ponctuellement des machines et apporte rythmes, textures, couleurs à ses chansons.

►COLOSSE Fondé en 2018 par Sébastien de SKM et MEGAMORT, COLOSSE présente des compositions efficaces, inspirées et authentiques. Un esprit Rock pour un son rock. What else ?

► LES CAILLOUX GERMES :

Groupe de Reggae Roots originaire du Sud Vaucluse évoluant au cœur de « Kingston en Lubéron », leur musique est imprégnée de l’essence même du Roots, véhiculant des messages engagés, positifs, de paix et d’unité !

►THE FALKEN’S MAZE

Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30.

Tarif Gratuit sur réservation (dans la limite des places disponibles)

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) 13160 Chateaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur