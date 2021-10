Écouen Écouen Ecouen, Val-d'Oise Soirée Live Jazz / Bossa Nova Écouen Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Soirée Live Jazz / Bossa Nova Écouen, 8 octobre 2021, Écouen. Soirée Live Jazz / Bossa Nova 2021-10-08 – 2021-10-08 Hôtel du Parc – Il Maestro 22, rue Paul Lorillon

Écouen Val-d’Oise EUR 49 49 Le restaurant Il Maestro vous propose une soirée live exceptionnelle à l’ambiance de la musique Jazz et Bossa Nova. +33 1 39 90 03 21 https://www.il-maestro.com/ dernière mise à jour : 2021-09-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Écouen Adresse Hôtel du Parc - Il Maestro 22, rue Paul Lorillon Ville Écouen lieuville 49.01971#2.37878