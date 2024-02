Soirée Littérature : Shumona Sinha à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’autrice Shumona Sinha à l’occasion de la parution de son roman« Souvenirs de ces époques nues » aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir « Souvenirs de ces époques nues » publié aux Éditions Gallimard.

Le roman suit une jeune femme vacillante, bouleversée par sa quête spirituelle et charnelle, et s’interroge sur la place de la femme en amour comme en religion. Il nous fait traverser le paysage urbain d’une Inde vaste et complexe.

Shumona Sinha est une romancière franco-indienne de langue française. Elle est également l’autrice d’anthologies de poésie française et bengalie, traductrice et interprète pour les demandeurs d’asile bangladais.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda

Francesca Mantovani