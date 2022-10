SOIRÉE LITTÉRATURE ET CINÉMA

2022-11-24 18:30:00 – 2022-11-24 Soirée en partenariat avec le Cinéma Alain Resnais de Clermont-l’Hérault.

Conférence autour de Jim Harrison, textes lus par Florie Guerrero-Abras.

Pour adulte, sur inscription. Soirée en partenariat avec le Cinéma Alain Resnais de Clermont-l’Hérault.

Pour adulte, sur inscription.

