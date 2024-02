Soirée Littérature : Bruno de Stabenrath à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Bruno de Stabenrath à l’occasion de la parution de son roman « La Jeunesse du monde » aux Éditions Denoël.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir « La Jeunesse du monde » publié aux Éditions Denoël.

Pour la première fois, un récit romanesque raconte le destin brisé des deux fils d’André Malraux, morts dans un accident de voiture à l’âge de dix-huit et vingt-ans. Dans un récit romanesque foisonnant et passionné, l’auteur les ramène à la vie et à notre souvenir, en tirant les ficelles d’une histoire trépidante et tragique.

Écrivain, intellectuel, acteur et musicien, Bruno de Stabenrath est l’auteur d’une dizaine de livres, de romans et d’essais dont L’Ami impossible (Gallimard, 2020).

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

