Soirée littérature avec Bartabas au Divan Librairie Le Divan Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 11h00 à 13h00

Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Bartabas à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Un geste vers le bas » aux Éditions Gallimard.

André Velter animera la rencontre.

Au programme : présentation, signature et verre amical.

Venez découvrir “Un geste vers le bas” publié aux Éditions Gallimard.

Bartabas fait le récit d’un lien inédit, entre la danseuse et chorégraphe allemande Pina

Bausch et un cheval, Micha Figa. Entre les deux commence une épopée artistique de dix ans, qui devaient aboutir sur un spectacle exceptionnel. Bartabas a été l’unique spectateur de cette histoire, qu’il nous conte aujourd’hui comme un témoignage de ces moments sublime et de cette relation si particulière qui peut se créer entre l’homme et l’animal.

Bartabas est le fondateur du Théâtre équestre Zingaro, Un geste vers le bas est son troisième livre.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015

Francesca Mantovani