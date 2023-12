Soirée littéraire : spécial prix des lecteurs 2024 Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée littéraire : spécial prix des lecteurs 2024 Bibliothèque Amélie Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr Les lecteurs et lectrices des bibliothèques de Paris sont invités chaque année à remettre le prix des lecteurs à un premier roman, parmi une sélection réalisée par les bibliothécaires de la Ville de Paris. Cette année ont été sélectionnés : . Nadège Erika – Mon petit, Livres Agités. · Léna Ghar –Tumeur ou tutu, collection Verticales, Gallimard. · Aurélie Lacroix – L’unique objet de mon regard, éd. Cambourakis. · Joséphine Tassy– L’indésir, éd. L’Iconoclaste. Rendez-vous à la bibliothèque Amélie pour une soirée

littéraire.Au programme, une présentation de la sélection par les

bibliothécaires, suivie d’échanges autour de la sélection et des premiers

romans publiés lors de la rentrée littéraire de septembre. Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

