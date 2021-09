Paris L'Eurydice île de France, Paris Soirée littéraire: Revue Débridé L’Eurydice Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée littéraire: Revue Débridé L’Eurydice, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

Toujours dans l’objectif de contredire les ténèbres et revendiquer le large, Le Cénacle des Treize — en partenariat avec L’Eurydice — vous convie à une soirée-lecture en compagnie du poète Louis Bance. Le Cénacle des Treize — en partenariat avec L’Eurydice — vous convie à une soirée-lecture en compagnie du poète Louis Bance, auteur du recueil « Les Rires de Samyaza » paru aux éditions Unicité et Benoit D’Afrique, poète, photographe et directeur de publication de la revue littéraire et artistique Débridé à l’occasion de la parution du premier numéro. Cette rencontre poétique se finira par des dédicaces. Feront également intervention les poètes Éric Poindron, Damien Paisant et Emmanuel Carpentier… En seconde partie, la scène redevient libre et le public est invité à déclamer, à son tour. Animations -> Lecture / Rencontre L’Eurydice 79, Rue du Cardinal Lemoine Paris 75005

10 : Cardinal Lemoine (197m) 7 : Place Monge (261m)

Contact :Le Cénacle des Treize 0616999585 lcenacle@gmail.com https://www.facebook.com/lecenacledestreize 0616999585 benoitdafrique@gmail.com Animations -> Lecture / Rencontre

