Haute-Vienne Place Thérèse Menot Jourgnac Haute-Vienne Jourgnac Dans la salle polyvalente de Jourgnac.

Rendez-vous à 18h30.

Entrée gratuite.

Participation libre.

Pour tous publics. Auteurs limousins à succès, Franck Linol et Joel Nivard viendront nous présenter leurs derniers ouvrages au cours d’une discussion sur leur manière très particulière d’écrire à deux ou à quatre mains et de nous captiver avec leurs intrigues bien ancrées dans notre région. Personnages des romans, complexes, rebelles et attachants, les inspecteurs Dumontel et Varlaud, amateurs de « la nuit, le vin, le roman noir et le rock’n’roll » qu’ils consomment sans modération ressemblent étrangement à leurs auteurs… Place Thérèse Menot Jourgnac Jourgnac

