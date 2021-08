Soirée littéraire : L’Himalaya breton – de Nicolas Legendre, 5 octobre 2021, Saint-Herblain.

2021-10-05

Horaire : 20:00

Gratuit : non

Rencontre avec Nicolas Legendre autour de son livre “L’Himalaya breton”(Editions Du Coin de la Rue). “L’Himalaya Breton” de Nicolas Legendre.Du massif de Paimpont au Menez Hom, du Mont-Dol aux Monts d’Arrée, Nicolas Legendre est parti à l’assaut de vieux sommets que les millénaires ont tassé. Road-trip bouillonnant et poétique, “L’Himalaya breton” est une plongée dans l’histoire et une immersion dans la Bretagne intérieure. Depuis ces montagnes qu’il gravit et sur lesquelles il bivouaque parfois, l’auteur dépeint un territoire façonné par l’être humain, transfiguré par la civilisation industrielle, mais où demeurent, çà et là, des trésors de nature “sauvage”. Les aquarelles de Joëlle Bocel immortalisent la rudesse et la beauté de ces reliefs.Présentation des actions pour la culture de Produit en Bretagne. Proposé par la librairie La Géothèque, librairie de voyage, et Produit en Bretagne, en partenariat avec l’Agence Culturelle Bretonne et Yezhoù ha Sevenadur. Dans le cadre de Celtomania (1er octobre au 28 novembre 2021) et de Gouloù ‘Zo – Les Mardis de l’Angevinière.

12 avenue de l’Angevinière Bourg Saint-Herblain