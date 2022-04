Soirée littéraire : Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d’esclaves – 1635-1848 Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée littéraire : Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d’esclaves – 1635-1848 Espace Culturel Louis Delgrés, 20 mai 2022, Nantes. 2022-05-20

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Autour de l’oeuvre “Les Maîtres de la Guadeloupe : propriétaires d’esclaves – 1635-1848” de Frédéric Régent. Cette oeuvre a la particularité d’aborder les sociétés coloniales des Antilles françaises, non pas à travers l’histoire des esclaves, mais celle de leurs propriétaires. L’enjeu est donc d’appréhender la chronique honteuse de dominants engagés dans une épouvantable entreprise d’exploitation de femmes, d’hommes et d’enfants, car en fait, l’histoire des esclaves est indissociable de celle des maîtres Soirée proposée par Mémoire de l’Outre-Mer, en partenariat avec le Collectif du 10 mai et la librairie Coiffard. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Espace Culturel Louis Delgrés Adresse 89 Quai de la Fosse Ville Nantes lieuville Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Departement Loire-Atlantique

Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Soirée littéraire : Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d’esclaves – 1635-1848 Espace Culturel Louis Delgrés 2022-05-20 was last modified: by Soirée littéraire : Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d’esclaves – 1635-1848 Espace Culturel Louis Delgrés Espace Culturel Louis Delgrés 20 mai 2022 Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique