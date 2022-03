Soirée littéraire Lançon-Provence Lançon-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lançon-Provence

Soirée littéraire Lançon-Provence, 24 mars 2022, Lançon-Provence. Soirée littéraire Lançon-Provence

2022-03-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-24

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône Lançon-Provence Présentation du nouveau roman de Mireille Disdero, par Delphine et Jean-Christophe Incerti, libraires.



“La fille qui ne voulait pas d’un prince charmant” : l’histoire de Nina, 17 ans, élevée par sa tante à Bangkok depuis la mort de ses parents … Présentation du nouveau roman de Mireille Disdero :”La fille qui ne voulait pas d’un prince charmant” +33 4 90 42 98 30 Présentation du nouveau roman de Mireille Disdero, par Delphine et Jean-Christophe Incerti, libraires.



“La fille qui ne voulait pas d’un prince charmant” : l’histoire de Nina, 17 ans, élevée par sa tante à Bangkok depuis la mort de ses parents … Lançon-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-10 par Mairie de Lançon de Provence Provence Tourisme / Mairie de Lançon de ProvenceProvence Tourisme / Mairie de Lançon de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lançon-Provence Autres Lieu Lançon-Provence Adresse Ville Lançon-Provence lieuville Lançon-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Soirée littéraire Lançon-Provence 2022-03-24 was last modified: by Soirée littéraire Lançon-Provence Lançon-Provence 24 mars 2022 Bouches-du-Rhône Lançon-Provence

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône