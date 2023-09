Soirée Littéraire : lancement du livre « Lamento » Le Bicolore, Maison du Danemark Paris, 5 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 05 octobre 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponible

De la Littérature et de la Musique!

Rendez-vous jeudi 5 octobre 19h au Bicolore, pour une rencontre exclusive avec Madame Nielsen.

Rendez-vous jeudi 5 octobre 19h pour une rencontre exclusive avec Madame Nielsen.

Elle vous présentera son tout dernier roman : Lamento – Traduit du danois par Jean-Baptiste Coursaud, des Éditions NOIR sur BLANC et enfin en librairie le 7 septembre 2023. Vente et dédicace de son livre sur place. Jacques Heilmann, passionné de littérature sera le modérateur de la soirée.

Cette présentation sera suivie d’une performance à la guitare de l’artiste.

Madame Nielsen, romancière, artiste, performeuse, compositrice, chanteuse multigenrée, nous livre un récit à la première personne sur ce que c’était que d’être mariée à l’homme qu’elle était.

« Lamento a la beauté d’un opéra en flammes. » L’Obs

Une complainte hypnotique sur le fait de tomber amoureux.

Mais pour ne pas rester qu’un feu de paille, comment transformer le coup de foudre en un amour durable, en un amour quotidien ?

Vingt ans après la fin de son mariage, une femme écrit pour sa fille l’histoire d’amour dont elle est le fruit, et lui adresse son Lamento, la lamentation sublime d’un désir qui refuse la domestication, d’un coup de foudre trop pétri d’absolu pour résister aux déceptions du temps.

Nous lisons ce roman dans un état proche de la transe et oublions pendant quelques heures le monde qui nous entoure. La transformation de l’amour a rarement été décrite de manière aussi impitoyablement brutale et en même temps aussi lyriquement belle que dans Lamento.

Pionnière du biographisme performatif et de l’autofiction scandinave, elle nous entraine, dans son sublime Lamento, avec l’absolu et l’audace qui la caractérisent, dans un jeu ouvertement mensonger avec la réalité en imaginant ce que c’était que d’être mariée à l’homme qu’elle était.

Née sous le nom de Claus Beck-Nielsen en 1963 à Aarhus, au Danemark, elle est morte sous cette identité en 2001, et a organisé ses obsèques, pour renaître sous les traits de Madame Nielsen en 2013. Elle a été nominée trois fois pour le Prix de littérature du Conseil nordique, son œuvre littéraire est traduite en neuf langues.

Autre parution de l’autrice : L’Été infini (Notabilia, 2017)

Le Bicolore, Maison du Danemark 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

Contact : https://lebicolore.dk/evenements/soirée-littéraire-madame-nielsen +33156591744 lebicolore@maisondudanemark.dk https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://www.facebook.com/lebicoloredk/ https://lebicolore.dk/evenements/soirée-littéraire-madame-nielsen

Madame Nielsen_LeBicolore_MaisonduDanemark Madame Nielsen