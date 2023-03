Soirée littéraire gourmande Restaurant de la Poste Saint-Léon-sur-Vézère Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-Vézère

Soirée littéraire gourmande Restaurant de la Poste, 30 mars 2023, Saint-Léon-sur-Vézère . Soirée littéraire gourmande Le bourg Restaurant de la Poste Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne Restaurant de la Poste Le bourg

2023-03-30 19:30:00 – 2023-03-30

Restaurant de la Poste Le bourg

Saint-Léon-sur-Vézère

Dordogne Les Plumes de Léon ouvrent la saison 2023 avec un salon littéraire sur le modèle de ceux du 17ème siècle afin d’allier rencontre entre auteurs et lecteurs ainsi que plaisirs intellectuels et du palais. Pour ce premier événement de l’année, nous sommes heureuses de vous convier à une soirée littéraire gourmande en présence de Véronique Ovaldé.

L’autrice viendra à la rencontre des lectrices et des lecteurs avec son dernier roman Fille en colère sur un banc de pierre publié aux éditions Flammarion. Dégustation de mets et vins du terroir au coin du feu pour un vrai temps d’échange et de convivialité ! Les Plumes de Léon ouvrent la saison 2023 avec un salon littéraire sur le modèle de ceux du 17ème siècle afin d’allier rencontre entre auteurs et lecteurs ainsi que plaisirs intellectuels et du palais. +33 7 86 05 01 47 ©Renate Köppel de Pixabay

Restaurant de la Poste Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère Autres Lieu Saint-Léon-sur-Vézère Adresse Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne Restaurant de la Poste Le bourg Ville Saint-Léon-sur-Vézère Departement Dordogne Lieu Ville Restaurant de la Poste Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère

Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon-sur-vezere /

Soirée littéraire gourmande Restaurant de la Poste 2023-03-30 was last modified: by Soirée littéraire gourmande Restaurant de la Poste Saint-Léon-sur-Vézère 30 mars 2023 Dordogne Le bourg Restaurant de la Poste Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne Restaurant de la Poste Saint-Léon-sur-Vézère

Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne