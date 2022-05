Soirée littéraire – Daniel Jouanneau

Daniel Jouanneau, chef du Protocole sous les présidents Mitterrand et Chirac, se confie pour la première fois sur son métier et nous livre ses souvenirs. Déplacements à l'étranger, accueil de chefs d'Etats qui ont marqué l'Histoire (Mandela, Elizabeth II, Castro, Arafat, Clinton, Eltsine..) : une plongée inédite au coeur de l'appareil d'Etat. Daniel Jouanneau nous entraîne dans les coulisses de l'Elysée, à travers son passé de chef du protocole sous Mitterand et Chirac !

