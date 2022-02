Soirée Littéraire avec Éric Plamondon – LONDRES Délégation générale du Québec à Londres Londres Catégories d’évènement: Grand Londres

Soirée Littéraire avec Éric Plamondon – LONDRES

Délégation générale du Québec à Londres, 22 mars 2022, Londres.

Délégation générale du Québec à Londres, le mardi 22 mars à 18:00

Yan Rioux de la Librairie du Québec à Paris présentera les nouveautés de la littérature québécoise.

Gratuit – Inscription obligatoire

Éric Plamondon sera l'invité d'honneur de notre 8ème soirée littéraire, animée par Jean-Michel Gouvard, Professeur de Langue et de Littérature françaises à l'Université de Bordeaux Montaigne.

Délégation générale du Québec à Londres
59 Pall Mall, Londres SW1Y 5JH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T20:00:00

