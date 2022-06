SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC CÉCILE COULON Thionville Thionville Catégories d’évènement: 57100

Thionville

SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC CÉCILE COULON Thionville, 10 juin 2022, Thionville. SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC CÉCILE COULON Place Malraux Médiathèque Puzzle Thionville

2022-06-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-10 Place Malraux Médiathèque Puzzle

Thionville 57100 Les membres de Des mots & Débats sont très fiers de poursuivre leur belle lignée de rencontres littéraires en vous proposant un grand entretien avec la romancière et poétesse Cécile Coulon !

Véritable révélation littéraire de la dernière décennie, Cécile Coulon est l’autrice de huit romans et trois recueils de poèmes.

Récompensée par de nombreux prix littéraires pour ses romans (dont le Prix des libraires et le Prix Mauvais Genres), Cécile Coulon a été également fortement remarquée pour son œuvre poétique en obtenant le Prix Guillaume Apollinaire et le Prix Révélation poésie de la Société des Gens de Lettres. puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/ Des Mots Et Débats

Place Malraux Médiathèque Puzzle Thionville

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 57100, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Place Malraux Médiathèque Puzzle Ville Thionville lieuville Place Malraux Médiathèque Puzzle Thionville Departement 57100

Thionville Thionville 57100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC CÉCILE COULON Thionville 2022-06-10 was last modified: by SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC CÉCILE COULON Thionville Thionville 10 juin 2022 57100 thionville

Thionville 57100