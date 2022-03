Soirée littéraire avec Catherine Mavrikakis Lettrétage Berlin Catégorie d’évènement: Berlin

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, l’autrice québécoise Catherine Mavrikakis présentera son roman « Le ciel de Bay City » à Berlin. La traduction allemande du roman (Der Himmel über Bay City, traduction Patricia Klobusiczky et Sonja Finck) est sortie l’automne dernier chez Secession Verlag für Literatur et fête maintenant sa première berlinoise. La soirée se tiendra en allemand et en français. Un événement de la maison d’édition Secession en coopération avec l’Antenne du Québec à Berlin et la maison de la littérature Lettrétage.

