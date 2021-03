Niamey Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch Niamey Soirée littéraire avec Alexandre Feraga Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch Niamey Catégorie d’évènement: Niamey

Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch, le samedi 20 mars à 20:00

Depuis 2003, le Prix littéraire des cinq continents est destiné à mettre en lumière des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle éditoriale sur les cinq continents. La variété des écrivains francophones, la place qu’occupent leurs œuvres dans la littérature mondiale et les distinctions internationales obtenues par les membres du jury et les lauréats sont une belle illustration de la richesse et de la vivacité de la littérature en langue française.

Nous avons souhaité rendre hommage à l’un de ses lauréats, l’auteur Alexandre Feraga, mention spéciale du jury 2019 du Prix des cinq continents pour son roman Après la mer (Flammarion). L’auteur proposera une soirée de lectures, en partenariat avec la compagnie Arène Théâtre. Soirée de lectures avec Alexandre Feraga, mention spéciale du jury 2019 du Prix des cinq continents, et la compagnie nigérienne Arène Théâtre. Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch Rue du Musée National Niamey Kombo

